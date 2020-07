Avowed heeft een nog grotere wereld dan Skyrim

Volgens nieuwe gelekte informatie lijkt Avowed een veel grotere game te gaan worden dan we verwacht hadden. Zo schijnt de wereld een aantal keer groter te zijn dan Skyrim.

Avowed is de nieuwe actie-RPG van Obsidian die afgelopen week is vertoond tijdens de Xbox Game Showcase. De game is onthuld in een korte CG-trailer. Hierin is te zien dat je het in de eerste persoon speelt en de focus op magische spreuken ligt.

Afgezien daarvan is er echter weinig bekend over de game. Maar nu heeft een forum lid van Resetera genaamd Sponger gemeld dat de game inderdaad een open-wereld RPG is. Bovendien is de wereld een aantal keren groter en dichter bevolkt dan Skyrim. Kennelijk heeft de game twee grote steden en de wereld heeft diverse herkenningspunten en gebieden.

Daarnaast heeft Avowed een real-time weer systeem, waarin mist een zeer belangrijke rol speelt. Ten opzichte van Skyrim is de wereld van Avowed veel reactiever en interactiever. Obsidian heeft ambitieuze doelen wat betreft de natuurkundige simulatie van magie. De ontwikkelaar gebruikt ook een geavanceerd A.I. systeem om de wereld tot leven te brengen. Compagnons zoals in Outer Worlds zullen ook deel uitmaken van de game, maar wel anders functioneren.

Verder maakt de wereld van Avowed deel uit van het Pillars of Eternity universum en zal wezens en mythologie delen hiervan. Volgens de lek zitten er ook Boss-fights in die dienst doen als belangrijke momenten van het verhaal.

Voor diegene die graag uren bezig is met zijn personage vorm te geven heeft Avowed een ‘zeer geavanceerde’ character crematorium systeem.

Tot slot meld Sponger dat de game volledig in productie is gegaan met honderd man. Op dit moment staat de lancering gepland voor eind 2022, begin 2023.

Uiteraard moet je deze informatie met een korreltje zout nemen. Aangezien de game nog in een vroeg stadium zit kan er nog een hoop veranderen.

Avowed is in ontwikkeling voor de pc en de Xbox Series X.