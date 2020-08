AVICII game komt ook naar PS4 en Switch

AVICII’s laatste wens om een game uit te brengen is na zijn dood in vervulling gegaan.

Alle hits aanwezig

AVICII kennen we waarschijnlijk van hits als ‘Wake Me Up’ en ‘Levels’. Helaas is de DJ vroegtijdig overleden. In de jaren vlak voor zijn dood werkte hij samen met ontwikkelaar Hello There Games aan een game die om zijn muziek zou draaien. Zijn droom heeft hij nooit in vervulling zien gaan, echter heeft Hello There Games besloten om de game toch af te maken. Na goedkeuring van de familie is de vorig jaar december verschenen op Steam en krijgt AVICII Invector ook een release op de PlayStation 4 en de Nintendo Switch.

De game wordt op 8 september uitgebracht. Vanaf vandaag is er een demo beschikbaar.