Avatar: Reckoning aangekondigd; verschijnt ergens dit jaar

Disney en Tencent hebben Avatar: Reckoning aangekondigd. De game moet dit jaar nog verschijnen.

Avatar: Reckoning is een MMORPG met shooter-elementen. Als speler verken je de Avatar-planeet, zowel in de vorm van verhalende singleplayer-missies, als PvP en co-op. De game moet verschijnen voor iOS en Android. Beelden zijn er nog niet, op een enkele afbeelding na.



Overigens verschijnt in december 2022 het vervolg op de originele Avatar in de bioscoop. Het eerste deel mag zich de meest succesvolle bioscoopfilm tot nu toe, in termen van verkoopcijfers. Ook een derde, vierde en vijfde film staan op de planning. Ubisoft werkt momenteel aan een Avatar-game. Zie trailer hieronder.