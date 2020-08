Augmented Reality Witcher-game aangekondigd

Zoals we wel eens de behoefte hebben om in een fantasiewereld te leven, zo heb ik dat niet in de wereld van de Witcher. Veel te veel monsters. Toch kunnen we binnenkort op een veilige manier toch een beetje als Geralt zijn.

Een van de leden van CD Project Family, Spokko, heeft The Witcher: Monster Slayer aangekondigd. De free-to-play mobiele game komt naar zowel Android als iOS en zal, net als Pokémon GO, op basis van je locatie werken.

Het speelt zich af voor de gebeurtenissen van de Witcher en zal verschillende bekende monsters bevatten. Spelers nemen de rol aan van mosnter hunter en willen daarin zo’n hoog mogelijke rang behalen. Net als in de Witcher is het handig om vooraf de juiste drankjes te brouwen om zo een voordeel te krijgen tegen de monsters. Heb je de juiste gedronken, dan neem je het in first person op tegen de gedrochten. Check hieronder hoe het precies werkt in de trailer!