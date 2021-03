Audio directeur van Kojima Productions hint naar belangrijk nieuws

De audio directeur en componist van Kojima Productions, Ludvig Forssell zei dat wij morgen belangrijk nieuws kunnen verwachten. Hij gaf dat aan op zijn Twitter-account.



Forssell werkt al jaren onder Kojima Productions als componist en audio directeur. Hij heeft gewerkt aan titels zoals Metal Gear Solid V: Ground Zeroes en The Phantom Pain, Death Stranding en aan P.T. Ludvig’s tweet kwam uit het niets, maar is direct. “Important news tomorrow.” De tweet heeft veel interesse opgewekt en veel mensen aan het denken gezet. Tot zover is niemand zeker over wat het precies kan zijn. De kans is groot dat het met Kojima Productions te maken heeft vanwege zijn functie binnen het bedrijf.

Er is geen hint naar wat het kan zijn; alhoewel er een aantal mogelijkheden zijn. Waaronder:

– Een aankondiging van een nieuwe game

– Een deal met een publisher

– Een persoonlijk project

Het zou niet raar zijn als er een nieuwe game wordt aangekondigd. Hideo Kojima staat bekend om zijn manier van aankondigen, dus het hoeft niet ongewoon te zijn als hij via zijn componist zijn fans laat nadenken. Kijk naar hoe Metal Gear Solid 4 en V zijn aangekondigd.

Het kan ook een deal met een uitgever zijn. Er zijn fans die denken dat Death Stranding op Xbox en/of Xbox Game Pass komt. Dat komt door een interview met Phil Spencer waarin hij op de achtergrond een Ludens figuur bij een Xbox logo had staan. Het zou ook een exclusiviteitsdeal met Sony kunnen zijn. Dat zou ook niet verbazingwekkend zijn als je kijkt naar de relatie die Hideo Kojima met Sony heeft.

Het belangrijke nieuws kan ook een aankondiging zijn voor een persoonlijk project van Forssell. Er zijn genoeg artiesten binnen de entertainment industrie die werken aan persoonlijke projecten en die later uitbrengen. De componist hint zo nu en dan wel naar een project op zijn Twitter pagina, maar of het persoonlijk is of voor Kojima Productions is niet bekend.

Niemand weet precies waar Forssell naar hint. Er zijn wel een aantal mogelijkheden, maar niks staat vast. Het beste wat wij kunnen doen is wachten tot morgen, dan weten wij wat het is.