Assassin’s Creed Valhalla wist op de releasedag reeds twee keer zoveel spelers te activeren als Assassin’s Creed Odyssey, de vorige iteratie in de serie.

Naar verwachting loopt dit, mede door de introductie van de nieuwe generatie consoles, alleen nog maar op. Ook de immense kijkcijfers en interactie op Twitch en YouTube overtreffen alle eerdere games van Ubisoft.

Yves Guillemot, medeoprichter en CEO van Ubisoft, laat in een reactie weten:

“We zijn vereerd door de ontvangst van spelers en enorm trots op wat onze teams hebben bereikt met Assassin’s Creed Valhalla, de game die voortbouwt op het geweldige succes van de eerdere delen in de serie. Het uitbrengen van Assassin’s Creed Valhalla op maar liefst zeven platformen in de context van COVID-19, is een ongekende prestatie van alle meewerkende teams over de wereld. We zijn enthousiast om spelers op Xbox Series X|S en PlayStation 5 te verwelkomen met een game die de kracht van deze nieuwe hardware volledig benut. Dit belooft veel goeds voor deze feestdagen, met Assassin’s Creed Valhalla als een van de meest succesvolle games van dit najaar.”

In Assassin’s Creed Valhalla leiden spelers Eivors clan van Noormannen, nadat zij verdreven zijn uit Noorwegen door eindeloze oorlogen en afnemende grondstoffen in de negende eeuw na Christus, over de ijzige Noordzee naar het rijke, maar gebroken Engeland. Spelers beleven de meedogenloze vechtstijl van Vikingkrijgers met een vernieuwd vechtsysteem dat spelers de mogelijkheid biedt om in beide handen een ander wapen te hanteren. Tevens introduceert de game tal van nieuwe features, waaronder raids, het uitbouwen van een nederzetting en toegang tot tal van uitrustingsmogelijkheden om haar, tatoeages en meer aan te passen. Politieke allianties, strijdbeslissingen en dialoogkeuzes beïnvloeden de wereld van Assassin’s Creed Valhalla, waardoor spelers beslissingen moeten afwegen om hun thuis en de toekomst van hun clan te beschermen.

Assassin’s Creed Valhalla is nu verkrijgbaar voor Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PlayStation 4, Stadia, Amazon Luna, Windows PC via de Epic Games Store en de Ubisoft Store, en als onderdeel van Ubisoft+, Ubisofts abonnementsservice. Tevens is de game verkrijgbaar voor PlayStation 5 vanaf de lancering van deze console op 19 november. Spelers die Assassin’s Creed Valhalla op de huidige consoles aanschaffen, ontvangen een gratis next-gen upgrade voor de Xbox Series X of PlayStation 5. Hun progressie en in-game content blijft behouden tussen de huidige en volgende generatie consoles dankzij het nieuwe Ubisoft Connect-ecosysteem.