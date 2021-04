Assassin’s Creed Valhalla uitbreiding wordt uitgesteld

De eerste uitbreiding van Assassin’s Creed Valhalla wordt uitgesteld naar 13 mei. Dat werd aangekondigd op de officiële Assassin’s Creed Twitter pagina.

Ubisoft heeft aangekondigd dat Wrath of the Druids zal worden uitgesteld naar 13 mei. Het opmerkelijke van de aankondiging is dat Ubisoft heeft vermeld dat er een artikel wordt geschreven. Het artikel streeft ernaar om transparant te zijn en inzicht te geven in de ontwikkeling van de game.

Wrath of the Druids zal zich baseren rondom de Keltische mythologie in Ierland. De uitbreiding zal zich ook afspelen in Ierland. De speler zal daar naartoe gaan om verschillende mysteries en geheimen te ontrafelen. Ondertussen ga je op tegen een druïdische cult. Wat het doel van de cult is is niet bekend. Dat zullen spelers ontdekken tijdens het spelen van de uitbreiding.

Het is nu een kwestie van afwachten op het artikel van Ubisoft. Hoe transparant de Franse uitgever zal zijn is nog niet duidelijk. Hopelijk zal Ubisoft aangeven wat dit kan betekenen voor de tweede uitbreiding van Assassin’s Creed Valhalla. Wij weten niet hoeveel invloed het uitstel van Wrath of the Druids heeft op de volgende uitbreiding die in de season pass zit.