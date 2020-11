Assassin’s Creed Valhalla trailer toont Xbox Series X gameplay

Ubisoft heeft een negen minuten durende video van Assassin’s Creed Valhalla vrijgegeven. Daarin zien we de game in actie op de Xbox Series X.

De trailer behandelt onder andere je nederzetting, maar ook het plunderen, vechten, verkennen en zelfs de mythologie van de game.

In het spel speel je als Eivor die wordt verscheurd tussen broederlijke plicht en een persoonlijke zoektocht naar glorie. De clan van Eivor is op zoek naar meer in het land Engeland, aangezien ze uit Noorwegen worden verdreven door oorlog en slinkende hulpbronnen. Hier kom je de Hidden Ones, Saksische koningen en de zonen van Ragnar Lothbrok tegen. Je zult ook bekend worden met ee ‘mysterieuze, groeiende bedreiging’ voor het lot van Engeland.

Assassin’s Creed Valhalla verschijnt op 10 november voor de pc, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series S en X, Luna en Google Stadia. Op 19 november volgt de PlayStation 5 versie.