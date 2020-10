Ubisoft heeft een nieuwe trailer van Assassin’s Creed Valhalla vrijgegeven waarin ze nog dieper op het verhaal van de Vikingengame gaan.

In de trailer wordt onder andere het begin van het avontuur van Eivor uitgelegd. Zo zien we hoe hij/ zij voor het eerst voet aan wal zet in Engeland.

Assassin’s Creed Valhalla verschijnt op 10 november voor de pc, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X, Google Stadia en Amazon Luna. Vanaf 19 november zal de game ook verkrijgbaar op de PlayStation 5.