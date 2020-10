Assassin’s Creed Valhalla Season Pass neemt je mee naar Parijs, Ierland en meer

Ubisoft heeft de postlaunch content plannen van Assassin’s Creed Valhalla onthuld. Deze zal een aantal story uitbreidingen met zich meebrengen.

In een trailer toont de uitgever wat de plannen zijn voor de Vikingengame na de lancering op 10 november. Deze uitbreidingen zijn allemaal verkrijgbaar via de Season Pass, maar ook in de Gold, Ultimate en Collector’s Editions

De Season Pass van Valhalla bevat twee grote story uitbreidingen voor na de launch in november. De eerste genaamd War of the Druids wordt in de lente van 2021 verwacht en neemt spelers mee naar Ierland. Daar zul je de mysteries rond een druïdische cultus onthullen, terwijl ze zich ook verdiepen in Gaelische mythen en folklore. De tweede uitbreiding heet The Siege of Paris en komt aan in de zomer van 2021, met de uitbreiding die plaatsvindt in Frankrijk. Spelers zullen ‘de meest ambitieuze strijd in de Vikinggeschiedenis herbeleven’ tijdens een infiltratie in het hart van Parijs.

Naast de twee verhaaluitbreidingen zal de Season Pass ook een bonus quest bevatten die beschikbaar zal zijn bij de lancering van Assassin’s Creed Valhalla, gericht op de legende van Beowulf. Ubisoft gaf ook aan dat spelers buiten de Season Pass toegang hebben tot gratis seizoensupdates en nieuwe content, zoals een Vikingfestival dat in de game wordt geïntroduceerd, een nieuwe gamemodus en een Discovery Tour-modus die vergelijkbaar is met die van de games Origins en Odyssey.