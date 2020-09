Assassin’s Creed Valhalla releasedatum verplaatst naar 10 november

Ubisoft heeft de releasedatum van Assassin’s Creed Valhalla na een week eerder geplaatst. Dit uiteraard om gelijktijdig met de Xbox Series X in de winkels te liggen.

De releasedatum stond oorspronkelijk op 17 november, maar nu zal Assassin’s Creed Valhalla dus op 10 november uitkomen. Dit is dezelfde dag dat zowel de Xbox Series X en S in de schappen komen te liggen.

Op diezelfde dag komt de nieuwe Assassin’s Creed ook naar de pc, PlayStation 4, Xbox One, Uplay+ en Google Stadia. Het komt uiteraard ook naar de PlayStation 5, maar daar is nog geen releasedatum van bekend.

Op de Xbox Series X zal Assassin’s Creed Valhalla 4K en 60fps draaien en gebruik maken van de snellere opslag, waardoor laadtijden verminderd worden en het reizen door de wereld nog soepeler.

De game maakt ook gebruik van Smart Delivery, wat betekent dat als je de game eerst op Xbox One haalt je hem gratis kunt upgraden naar de Xbox Series S/ X versie. Uiteraard hoef je dan niet helemaal opnieuw te beginnen, aangezien de game ook gebruik maakt van de cross-save functionaliteit, waardoor je jouw opslagbestand gewoon over kunt zetten naar de next-gen console of vice versa. Word Assassin’s Creed Valhalla één van de games die jij als eerste bij je nieuwe console gaat halen? Laat het ons weten in de reacties!