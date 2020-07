Assassin’s Creed Valhalla leent ‘X-ray visie’ uit Mortal Kombat

Ubisoft heeft het tijdens het Forward event al laten zien, maar als je het niet is opgevallen: de game krijgt ‘X-ray assassinations’.

Mocht je nog niet bekend zijn met dit concept: het is een killing move waarin je een X-ray visie krijgt hoe je slachtoffer geraakt wordt. Het concept wordt al gebruikt door games als Mortal Kombat en de Sniper Elite games.

Bij Assassin’s Creed Valhalla kunnen spelers de ‘X-ray kill’ zelf activeren. Tijdens het Forward event werd dit al getoond tijdens de gameplay trailer.

Game Director @BenoitRicher has confirmed that (for lack of a better term) “X-ray assassinations” were not just part of the #AssassinsCreed Valhalla gameplay trailer, but will be part of the gameplay and be player trigged!

We thank @jonathandg20 for the heads up! https://t.co/CR7vv3LmCV pic.twitter.com/bIrrqKmLTY

— AccessTheAnimus (@AccessTheAnimus) July 16, 2020