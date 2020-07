Assassin’s Creed Valhalla heeft een releasedatum

Assassin’s Creed Valhalla is vanaf 17 november 2020 verkrijgbaar voor Xbox One, PlayStation 4, Stadia en Windows PC via de Epic Games Store en de Ubisoft Store.

Tevens is de game verkrijgbaar voor Xbox Series X en PlayStation 5 bij de lancering van deze consoles. Spelers die Assassin’s Creed Valhalla op de huidige consoles aanschaffen, krijgen een gratis next-gen upgrade voor de Xbox Series X of PlayStation 5. Ook gaat de game onderdeel zijn van UPLAY+, Ubisofts abonnementsservice.

In de gloednieuwe gameplay trailer van Assassin’s Creed Valhalla krijgen spelers tal van nieuwigheden te zien, waaronder een nieuw vechtsysteem, raiding, assaults en open wereld activiteiten. De raids zitten boordevol actie en de game is bruter dan ooit tevoren, waarbij spelers gebruikmaken van een nieuw vechtsysteem waarmee je vijanden kan beuken, ontdoen van hun ledematen en onthoofden. Eivor is in staat om bijlen, zwaarden en zelfs schilden te gebruiken tegen de meest uiteenlopende soorten vijanden. Tevens keert de Hidden Blade terug, die spelers in staat stelt om vijanden met dodelijke precisie neer te halen. In de gehele wereld komen spelers uitdagingen tegen, waaronder unieke en verrassende personages met onvergetelijke verhalen en een verscheidenheid aan adembenemende landschappen. Spelers hebben eveneens toegang tot tal van aanpassingsopties om haar, tatoeages, oorlogsverf, wapens en uitrusting te wijzigen, naast de mogelijkheid om op elk moment te wisselen tussen de mannelijke of vrouwelijke Eivor. Politieke allianties, gevechtsbeslissingen en dialoogkeuzes beïnvloeden de wereld van Assassin’s Creed Valhalla, waardoor spelers weloverwogen keuzes moeten maken om hun clan en toekomst te beschermen.