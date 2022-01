Assassin’s Creed: The Ezio Collection vanaf 17 februari verkrijgbaar voor Nintendo Switch

Assassin’s Creed: The Ezio Collection is vanaf 17 februari verkrijgbaar voor Nintendo Switch. De collectie bevat Assassin’s Creed II, Assassin’s Creed Brotherhood, Assassin’s Creed Revelations en twee korte films: Assassin’s Creed Lineage en Assassin’s Creed Embers.

De games komen naast de hoofdgame ook met alle singleplayer DLC. Spelers kruipen in de huid van Ezio Auditore da Firenze, de meest gevierde en iconische Master Assassin uit de franchise.

Assassin’s Creed: The Ezio Collection nodigt alle fans uit om het verhaal van deze Italiaanse Assassin’s Creed-legende te ontdekken of herontdekken, volledig offline en onderweg speelbaar met de Nintendo Switch. Deze exclusieve compilatie maakt tevens optimaal gebruik van de mogelijkheden van de Nintendo Switch, inclusief verbeterde functies zoals Handheld Mode, HD Rumble, Touchscreen Interface en Optimized HUD.

Assassin’s Creed: The Ezio Collection bevat:

• Assassin’s Creed II – In dit verhaal belichamen spelers Ezio, een nieuwe Assassin die de dodelijke lijn van zijn voorouders voortzet in, onder andere, Florence en Venetië uit het Renaissancetijdperk. Floreer in een omgeving die rijk is aan macht, wraak en samenzwering. Beleef een tijd van kunst, aangescherpt met wapens en instrumenten die zijn ontworpen door de legendarische Leonardo da Vinci.

• Assassin’s Creed Brotherhood – In Ezio’s voortdurende strijd tegen de machtige Tempeliersorde, reizen de fans naar de meest gerenommeerde stad van Italië, Rome, centrum van macht, hebzucht en corruptie. Dit vereist niet alleen kracht, maar ook leiderschap, aangezien Ezio een heel Broederschap aanvoert die zich aan zijn zijde schaart.

• Assassin’s Creed Revelations – In deze game moet Ezio zijn leven achterlaten in een zoektocht naar antwoorden. Spelers treden in de voetsporen van de legendarische mentor, Altaïr, op een reis van ontdekking en openbaring. Dit gevaarlijke pad leidt hem naar Constantinopel, het hart van het Ottomaanse rijk, waar een groeiend leger van Tempeliers de regio dreigt te destabiliseren.

• Assassin’s Creed Lineage en Assassin’s Creed Embers – Twee films over Ezio die nog verder in zijn levensverhaal duiken.

Vanaf vandaag preorderen spelers Assassin’s Creed: The Ezio Collection voor Nintendo Switch.

Assassin’s Creed: The Ezio Collection is reeds verkrijgbaar voor PlayStation 4 en Xbox One via de Ubisoft Store. Ook is de collectie speelbaar op PlayStation 5 en Xbox Series X|S via backwards compatibility.