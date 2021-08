Assassin’s Creed Odyssey binnenkort in 4K 60fps op PS5 en XSX

Ubisoft heeft laten weten dat er een update komt voor Assassin’s Creed Odyssey voor de PlayStation 5 en Xbox Series X.

De update hoef je alleen ff te downloaden en installeren om een nog soepelere ervaring in de game te krijgen. De game is dan namelijk via de backwards compatibility in 4K en 60fps te spelen op zowel de PlayStation 5 als Xbox Series X.

Mocht je het eigenlijk wel een beetje gehad hebben met het Oude Griekenland is er voor Valhalla ook nog veel te doen. De game krijgt namelijk nog een jaar ondersteuning van de Franse uitgever. Als we de trend van de afgelopen jaren doorzetten, kunnen we volgend jaar weer een nieuwe Assassin’s Creed verwachten. Al blijft het nog maar de vraag of het wel op dezelfde manier terugkomt als we gewend zijn.