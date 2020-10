Assassin’s Creed krijgt live-action serie op Netflix

Netflix heeft een overeenstemming heeft bereikt met Ubisoft over de ontwikkeling van een live-action serie van Assassin’s Creed. Dat is vandaag bekend geworden.

De nieuw aangekondigde serie zal worden geproduceerd door Jason Altman, bekend van Mythic Quest’s, en Danielle Kreinik, ‘director of television development’.

Naast de aankondiging is er ook alvast een korte teaser te zien. Er is daarentegen nog geen verdere informatie bekend over de narratieve invulling van de Netflix-adaptie.

Afgezien van de serie kan de echte fan zich in de tussentijd verheugen op Assassin’s Creed Valhalla. Die game is vanaf 10 november verkrijgbaar voor voor pc, PlayStation 4, Xbox One en Xbox Series X en S; de PS5-versie zal op 19 november in de schappen liggen.