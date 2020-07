Interior Night is misschien geen hele bekende studio, maar daar komt wellicht verandering in. De studio die wordt geleid door voormalig Quantic Dream-ontwikkelaar Caroline Marchal werkt nu aan As Dusk Falls.

In de game volgen spelers twee gezinnen die in een gijzeling terecht komen. Het uiteindelijke doel van het spel is duidelijk maken hoe mensen in decennia kunnen groeien en veranderen.

As Dusk Fall is niet voorzien van een releasedatum, maar komt in ieder geval naar de pc en Xbox-consoles.