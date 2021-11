Artwork van geannuleerde Batman Arkham-game opgedoken

In 2015 bracht Rocksteady Batman: Arkham Knight uit, wat tot dusver het einde betekende van de Arkham-reeks. Echter bleek Warner Bros. Montreal toentertijd aan een vervolg te werken. Van dat project is nu artwork opgedoken.

Dit nieuws komt van Twitterkanaal The Arkham Channel. De geannuleerde game, die de werktitel Project Sabbath droeg, zou draaien om Damian Wayne. Dit is de zoon van Bruce Wayne en de huidige Robin. Aan het artwork te zien zouden Bruce, Damian en de Batcycle een rol gaan spelen.

Op dit moment is Warner Bros. Montreal bezig met Gotham Knights. Rocksteady is op haar beurt al jaren bezig met Suicide Squad: Kill The Justice League.