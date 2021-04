Armello, Dungeons 3, LEGO Batman en Tropico 4 zijn Xbox Games with Gold-games van mei

Microsoft heeft vandaag onthuld welke games Xbox Live Gold-leden vanaf 1 mei ‘gratis’ kunnen scoren.

Microsoft heeft zijn line-up van ‘gratis’ games voor Xbox Live Gold-abonnees in mei 2021 aangekondigd, en de lijst bestaat uit Armello, Dungeons 3, LEGO Batman en Tropico 4.

Armello, een game waarin een grimmig sprookjesachtig bordspel tot leven komt, is beschikbaar voor de hele maand en combineert al het beste van tabletop-gaming met een licht RPG-systeem. Het is normaliter beschikbaar voor $ 19,99 in de Xbox Store.

Dungeons 3 is beschikbaar van 16 mei tot 15 juni en kost gewoonlijk ongeveer €29,99. “Help de Dungeon Lord om te overwinnen in dit real-time strategiespel voor het bouwen van een kerker”, luidt een korte omschrijving. Je kunt orks, succubae, zombies en meer fantastische wezens kiezen om de wereld te verlossen van ‘weldoeners’ die heldhaftig proberen je kwaadaardige rijk ongedaan te maken.

Je hebt waarschijnlijk geen introductie nodig van LEGO Batman voor Xbox One. Bouw, rijd, slinger en vecht je een weg door een LEGO-versie van Gotham als de caped crusader en zijn sidekick, Robin. De game werd geprezen om de manier waarop Batman’s uitgebreide schurkengalerij in de game geïntroduceerd werd – en je kunt het zelf uitproberen als je het tussen 1 mei en 15 mei downloadt.

Tot slot is er Tropico 4 – beschikbaar op 16 mei voor 31 mei. Je neemt de rol van El Presidente op je terwijl je probeert je kleine eilandstaat naar de voorkant van de wereldeconomie te brengen terwijl je te maken krijgt met een veranderlijke bevolking, natuurrampen en meer.

In de tussentijd heb je tot 30 april de tijd om de spirituele opvolger van Contra, Hard Corps: Uprising en the very OK Vikings: Wolves of Midgard te downloaden, die beide beschikbaar waren als onderdeel van de Xbox Games with Gold april 2021-aanbieding.