Apple dreigt iOS ontwikkelaarsaccount van Epic Games te sluiten

Apple is van plan om het iOS ontwikkelaarsaccount van Epic Games op 28 augustus te sluiten. Dit zou betekenen dat de ontwikkelaar van onder andere Fortnite geen toegang meer zou krijgen tot de ontwikkeltools voor iOS en MacOS.

Deze actie van Apple is naar aanleiding van het implementeren van een onafhankelijke betaalmethode binnen Fortnite voor de Apple telefoon, waarna het spel prompt werd verwijderd uit de App Store. Het techbedrijf heeft in een verklaring aan The Verge aangegeven dat iedereen zich aan de voorwaarden moet houden, ook Epic Games:

Het lijkt er dus op dat Apple geen vriendjespolitiek bedrijft. Als Epic Games Fortnite weer zo aanpast dat het spel weer aan de voorwaarden voldoet, wordt dit probleem ook weer verholpen. Tot die tijd houdt Apple 28 augustus aan als ultieme datum voor het afsluiten van de toegang tot de ontwikkeltools.

Epic Games heeft in een Tweet gemeldt dat ze naar de rechter stappen, omdat de actie van Apple zou zorgen voor onherstelbare schade voor het bedrijf en ook schadelijk zou zijn voor de Unreal Engine. Volgens de ontwikkelaar zou het namelijk gaan om een ‘vergeldinsactie’, iets wat Apple’s CEO Tim Cook tegenover het Amerikaanse Congres heeft verklaard niet te doen.

Apple removed Fortnite from the App Store and has informed Epic that on Friday, August 28 Apple will terminate all our developer accounts and cut Epic off from iOS and Mac development tools. We are asking the court to stop this retaliation. Details here: https://t.co/3br1EHmyd8

— Epic Games Newsroom (@EpicNewsroom) August 17, 2020