Apple doet er nog steeds alles aan om Fortnite te weren

Het drama tussen Apple en Epic Games dat in augustus van vorig jaar begon, is nog altijd niet gesust. Sterker nog: Apple doet er inmiddels alles aan om Fortnite te weren uit de Apple Store.

De rechtzaak tussen de twee grootmachten ging eind mei van dit jaar van start. De aanleiding hiervoor was het eigen betaalsysteem dat Epic Games had geïmplementeerd in Fortnite, waar volgens Apple een breuk van de voorwaarden was. Epic Games was het daarentegen beu om Apple 30% van hun winst te delen met Apple, wat de reden was voor hun eigen in-game valuta. Apple was hier niet van gedient, want het leidde er zelfs toe dat Apple de toegang had ontzegd van Epic Games tot hun ontwikkeltools. Epic Games heeft tot nu toe wel aan het langste eind getrokken, aangezien begin deze maand Apple werd gesommeerd door de rechter om alternatieven in te regelen voor de in-game aankopen in Fortnite.

Apple werd hier waarschijnlijk niet erg blij van: de baas van Epic Games, Tim Sweeney, liet namelijk gisteren via Twitter weten dat Fornite op de blacklist is gezet door Apple. Zijn bewijs is een brief, die in de Tweet is te lezen:

Late last night, Apple informed Epic that Fortnite will be blacklisted from the Apple ecosystem until the exhaustion of all court appeals, which could be as long as a 5-year process. pic.twitter.com/QCD7wogJef — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) September 22, 2021

Alhoewel Apple dus de rechtzaak begin deze maand heeft verloren omtrent de in-game transacties, vind Apple nog steeds dat ze in het recht staan om Fortnite te weren uit hun winkel. In de brief is te lezen dat Fortnite niet in de Apple Store zal verschijnen, zolang Apple de mogelijkheid heeft om in hoger beroep te gaan. Volgens Tim Sweeney kan dit hele proces zeker vijf jaar duren, wat in de gamewereld natuurlijk een eeuwigheid is. Hij vind het ook raar dat Apple deze houding aanneemt, omdat ze in het verleden altijd hebben aangegeven dat ze Fortnite terug willen plaatsen in de Apple Store. Tim vindt dat Apple machtsmisbruik pleegt en Epic Games ongelijk behandeld.

Wie staat er in hun gelijk: Apple of Epic Games? Laat het ons weten in de comments.