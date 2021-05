Apocalypse event Tom Clancy’s Rainbow Six Siege vanaf morgen speelbaar

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege introduceert een tijdelijk event genaamd Apocalypse dat vanaf morgen, 4 mei vanaf 16:00 uur, tot en met 18 mei speelbaar is.

Het in-game event introduceert een post-apocalyptische versie van de map Outback waar spelers vechten voor hun clan, hoop en vrijheid.

In de wereld van Apocalypse heeft de mensheid’s afhankelijkheid van nucleaire energie geleid tot het einde van de beschaving en het ontstaan van twee clans: The Keepers en The Warband. Deze krijgers en aasgieren zoeken de laatste plant op aarde die de kracht bezit om het leven terug te laten keren.

De nieuwe gamemodus, Canister, laat spelers strijden als The Keepers (verdedigers) of The Warband (aanvallers) voor de laatste plant op aarde. Verdedigers verplaatsen het blik met de plant door de map heen, terwijl aanvallers specifieke scanners activeren om verdedigers te ontdekken die door de kamers heen dwalen. Het hoofddoel van de aanvallers is om het blik te veroveren terwijl de verdedigers het blik moeten beschermen tot de tijd op is. De laatste optie om de overwinning veilig te stellen, is door alle tegenstanders te elimineren.

Het Apocalypse event brengt een collectie van 35 items naar de game voor Fuze, Gridlock, Maverick, Nomad, Twitch, Maestro, Melusi, Rook, Smoke en Valkyrie. Spelers krijgen toegang tot gepersonaliseerde hoofduitrustingen, wapenskins en uniformen. Alle exclusieve, tijdelijke customization items van Operators zijn apart verkrijgbaar als bundels voor 1.680 R6 Credits of via de Apocalypse Packs voor 300 R6 Credits of 12.500 Renown.