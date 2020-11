Apex Legends wordt volgens producent ‘meer dan een Battle Royale’

Apex Legends game producent Chad Grenier zegt dat Apex Legends ‘waarschijnlijk in iets uitgroeit dat meer is dan een Battle Royale game’.

In een interview met Eurogamer laat Grenier weten dat het team al plannen aan het maken is voor content tot en met in-game Season 12. Daarnaast zou de game in de toekomst zelfs meer dan een Battle Royale kunnen worden.

“Nu hebben we een pure battle royale game. Ik denk dat dit in de toekomst zal veranderen. We voeren namelijk al gesprekken waarin we de vraag stellen hoe we de grenzen moeten verleggen.

We hebben deze lijst met legendes waar mensen van houden – hoe kan het ook anders kunnen we ze gebruiken? Ik denk dat als je in de toekomst kijkt, je zult zien dat het spel steeds meer dan alleen een battle royale game wordt. Zo hebben we al deze LTMs en andere manieren om te spelen en denk ik dat dat een heel goed startpunt is.”

We zijn benieuwd of ze dit tot een PvP modus gaan verwerken of meer in de trend van de PvE modi die ze al in Season 5 introduceerde. In hetzelfde interview geeft de producent overigens nog te kennen dat de nieuwe map Olympus is geïnspireerd op concepten van Titanfall 3.

Apex Legends komt overmorgen naar Steam en zal pas ergens begin volgend jaar naar de Nintendo Switch komen.