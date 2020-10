Apex Legends voor de Nintendo Switch uitgesteld naar volgend jaar

We dachten eigenlijk dat de release van de Nintendo Switch-versie van Apex Legends nabij was, maar dat blijkt helaas niet het geval.

Uitgever EA laat namelijk op hun officiële website weten dat het team meer tijd nodig heeft om de Switch-versie af te maken. Het team is namelijk tegen een achterstand aangelopen en heeft nu een aantal maanden nodig om dit in te lopen en wil daarnaast ook dat de port aan hun eisen voldoet.

EA liet in juni weten dat Apex Legends in de herfst naar de Nintendo Switch zou komen en dat er ook crossplay onderweg was. Laatstgenoemde is inmiddels al gearriveerd, maar wanneer we de Switch-versie nu kunnen verwachten, is op het moment van schrijven niet bekend.

De Steam-versie van Apex Legends zal overigens nog wel volgens schema verschijnen. Deze versie staat namelijk voor 4 november gepland.