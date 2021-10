Apex Legends viert Halloween met het ‘Monsters Within’-evenement

Apex Legends viert Halloween opnieuw met het Monsters Within-evenement, dat spoken en verrassingen brengt. Vanaf 12 oktober draait Revenant de Apex Games met zijn eigen amusement en verschrikkingen, inclusief de terugkeer van de populaire modus Shadow Royale.

Bovendien luidt het event een volledig nieuwe Arenas-map in met griezelige, tijdelijke cosmetische items die zeker gillende geluiden in The Outlands zullen ontketenen.



Hieronder volgt een korte samenvatting van alle tijdelijke en levensgevaarlijke activiteiten die spelers kunnen verwachten:

Nieuwe Arenas-map:

Shadow Royale keert terug:

Tijdelijke premium cosmetics:

Krijg toegang tot angstaanjagende cosmetische items die verkrijgbaar zijn via winkelbundels of aanbiedingen. Dia De Los Muertos-actie: Vier Dia de los Muertos van 26 oktober tot 1 november terwijl Octane het feest organiseert met een nieuwe Muerte Rápida Bonus Bundle. De bundel bevat de Epic “Muerte Rápida”-skin, het Epic “Altar Ego”-bannerframe, een bijpassende Rare “Flirting with Death”-skin voor de Volt en 2 Octane Packs (elk met gegarandeerd minstens één Octane-item).

Kijken jullie al uit naar de gruwelijke update voor Apex Legends?