Apex Legends viert drie jarig bestaan met gratis personages en packs

EA en Respawn vieren begin volgende maand het drie jarig bestaan van Apex Legends. Gedurende de maand februari kan iedereen gratis personages en packs claimen voor de Battle Royale.

De personages en packs worden in drie rondes weggegeven, namelijk als volgt:

8 tot 15 februari – Octane en drie thematische packs

15 tot 22 februari – Wattson en drie thematische packs

22 februari tot 1 maart – Valkyrie en drie thematische packs

pex

Het nieuwe seizoen brengt ook een aanzienlijke update van de map Olympus, evenals een nieuwe Control-modus waarin teams van negen moeten strijden om setpoints op de kaart. Met onbeperkte respawns is het zeker een verademing van de typische Battle Royale-ervaring die Apex Legends te bieden heeft.

Al met al heeft deze promotie over de derde verjaardag geholpen om seizoen 12 te markeren als een geweldige tijd om in het spel te springen als je het al een tijdje niet hebt aangeraakt. Een van de grootste belemmeringen voor een nieuw account is dat al die DLC-personages worden opgesloten, dus het is geweldig om stappen te ondernemen om die barrière te verminderen.

Dit komt slechts een dag nadat Apex Legends seizoen 12 aan de wereld werd onthuld via een nieuwe filmtrailer van Stories from the Outlands. Dit prachtige kijkje in het universum liet ons een nieuw personage zien – Mad Maggie – die zich vanaf 8 februari zal voegen bij de enorme cast van personages die aanwezig zijn in de Apex-games.