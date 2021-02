Apex Legends vanaf 9 maart beschikbaar voor Nintendo Switch

Terwijl Season 8 – Mayhem gisteren van start is gegaan, hebben EA en Respawn Entertainment vandaag met trots aangekondigd dat Apex Legends vanaf 9 maart wereldwijd beschikbaar zal zijn voor Nintendo Switch, waarmee de revolutionaire battle royale-game een nieuwe manier van spelen introduceert voor nog meer gamers en mensen die liever met een handheld console spelen.

Samen met Panic Button, een team van ontwikkelaars dat bekend staat om haar uitstekende Nintendo Switch-ports, wordt ervoor gezorgd dat Apex Legends beschikbaar zal zijn op het kleinste scherm tot nu toe, zodat nog meer mensen met elkaar kunnen spelen via cross-platform play. Twee jaar na de release van Apex Legends blijft Respawn innoveren in het battle royale-genre om zo nieuwe spelers te verbinden via nog meer platforms. Het jaar 2021 zal spelers blijven enthousiasmeren en verrassen: Respawn wil de schaal van de Arena vergroten zodat mensen op nog meer manieren tegen elkaar kunnen strijden en nieuwelingen nog meer redenen krijgen om te komen spelen.

Kom meer te weten over Apex voor Switch in het blogbericht hier.

Gisteren is tevens Season 8 – Mayhem van start gegaan. Het gloednieuwe seizoen introduceert de 16e Legend van het spel in de Arena met Salvo-huurling Walter “Fuse” Fitzroy, die de sport meer dan ooit op stelten zet. Zijn explosieve gevoel voor humor wordt aangevuld door dedebuterende 30-30 Repeater, Gold Magazines, en een vernieuwing van de iconische Kings Canyon-map met nieuwe gebieden die je al vechtend kunt verkennen.

Apex Legends Game Director Chad Grenier heeft een blogbericht geschreven waarin hij terugblikt op de afgelopen twee jaar en vooruitkijkt naar de toekomst van de populaire battle royale-game. Je kunt het hier lezen.