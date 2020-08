Apex Legends trailer toont Season 6 gameplay

Aankomende week zal Season 6 van Apex Legends online gaan en vandaag Respawn heeft een nieuwe trailer vrijgegeven waarin we gameplay te zien krijgen.

Season 6 introduceert niet alleen de nieuwe Legend Rampart, maar ook een crafting systeem. Door het vinden van materialen moeten spelers wapens kunnen maken. Even terugkomend op Rampart: ze is een keiharde chick die van het grove geschut houdt. In de trailer zien we haar speciale vaardigheden en haar finishing moves. Season 6 brengt daarnaast ook nog een nieuwe energy SMG en een gloednieuwe Battle Pass en is vanaf aanstaande dinsdag speelbaar.