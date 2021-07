Apex Legends Thrillseekers Event onthuld

Vandaag hebben Respawn en EA het nieuwste in-game event van Apex Legends aangekondigd: Thrillseekers, dat zal lopen van 13 juli tot 3 augustus.

Het Thrillseekers event introduceert een nieuwe Arenas-map die de vloer verandert in dodelijke lava, en bevat een nieuw beloningenpad en spetterende nieuwe skins die zeker de aandacht zullen trekken.

Hieronder volgt een korte samenvatting van alle activiteiten die spelers kunnen verwachten:

• Nieuwe Arenas-map: Overflow – Overflow verschilt van andere Arena-maps, omdat het lane-gericht is, waarbij elke locatie wordt gescheiden door hoge met lava gevulde bouwwerken. Vanwege de scheiding moeten spelers waakzaam blijven voordat ze een definitieve keuze maken voor een kant, anders lopen ze gevaar om te worden geflankeerd. Dit is de zevende map die wordt toegevoegd aan de doorlopende roulatie van drie maps, wat het continu evoluerende ecosysteem van Apex Legends nog interessanter maakt.

• Beloningenpad – Elke week weer biedt het event beloningspaden. Week één geeft spelers de kans om toegang te krijgen tot de Rampart Wastelander Set, inclusief een bijpassende gun charm, een wapenskin en een Legendary Rampart-skin. Week twee biedt Battle Pass-boosters, crafting metals en Apex packs. Week drie biedt de Lethal Enforcer Bangalore Skin en nog veel meer.

• Cosmetische Thrillseekers-items en Summer Splash Sale – De Summer Splash Sale, die loopt van 13 tot 27 juli, brengt populaire skins terug, inclusief Youngblood en Voidwalker, naast doorlopende acties voor Apex packs.

Het volledige blogbericht met alle details is hier te vinden.