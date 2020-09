Respawn heeft de Apex Legends September Soirée aangekondigd, die tijdelijk (een maand lang) een ode zal brengen aan populaire modi en skins.

Vandaag gaat het eerste tijdelijke evenement gedurende de September Soirée genaamd Dummies Big Day van start. Hierbij moeten deelnemers een kleur kiezen en zien te overleven terwijl ze gebruikmaken van verrassende skills en ultimates. Elke dinsdag in september keert er een andere populaire modus terug, en het laatste tijdelijke evenement begint op 29 september.

Tijdens de laatste zes seizoenen in Apex Legends heeft Respawn de grenzen van de Battle Royale-ervaring keer op keer weten te verleggen met innovatieve nieuwe tijdelijke evenementen. Elk evenement dat in september wordt uitgerold als onderdeel van de September Soirée wordt een ode aan fans en hun favoriete evenementen boordevol actie.

Naast deze tijdelijke modes biedt de September Soirée spelers de kans om exclusieve Grand Soirée-skins te bemachtigen uit het januari-evenement van het spel. De gewilde Grand Soirée-skins van het weelderige in-game evenement van Apex Legends worden tegen korting aangeboden, samen met Rare en Legendary Apex Pack-bundels. Deze kortingen lopen van 15 september tot en met 22 september.