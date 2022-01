Apex Legends Seizoen 12 teaser

Apex Legends is inmiddels al bijna 3 jaar oud en maakt zich langzamerhand klaar voor de komst van seizoen 12. Sinds seizoen 2 houd de developer, Respawn entertainment, de fanbase al op hun tenen met deze teasers. Dit keer is het niet veel anders en is de geruchtenmolen op social media al draaiend!

Tegenwoordig is het in bijna elke game te vinden, seasonal events. Vaak komt dit gepaard met een nieuwe battle pass, nieuwe maps en overige extra content. In Apex Legends kan je alle bovengenoemde om de 3 maanden verwachten en dit heeft fans sinds de release zoet weten te houden. Helaas kunnen we nog niet speculeren over welk nieuw wapen of map wijziging plaats zal vinden. Gelukkig hebben we wel al een goed idee van wie de nieuwe speelbare legend zal zijn. Namelijk Mad Maggie.

Voor veel mensen zal de naam misschien geen bel laten rinkelen. Voor Apex fans die zich ook verdiepen in de lore buiten de game komt dit als geen verrassing. Mad Maggie is namelijk al geïntroduceerd in seizoen 8 met de release van de legend Fuse, haar beste vriend/rivaal. In de release trailer werd niet alleen duidelijk hoe Fuse zijn plaats vond in de Apex games maar ook hoe hun vriendschappelijke relatie op tragische wijze veranderde in iets vijandig. Dit had als gevolg dat Mad Maggie zich gedurende seizoen 8 bezig hield met de Apex games saboteren met in-game gevolgen.

Sindsdien heeft Maggie niks van zich laten horen. Vandaar ook de verrassing voor velen toen hun game werd onderbroken door een vuurgevecht in de lucht tussen twee straaljagers. Het gevecht eindigt in een climax waarin één van de piloten wordt geraakt door een raket maar de dood weet te ontsnappen door net voor de crash een portaal te openen. Oplettende spelers viel op dat na de impact een stuk van het vliegtuig op de map is gecrashed. Bij nader onderzoek bleek het de vleugel van het vliegtuig te zijn met de logo van niemand anders dan Mad Maggie.

De komst van deze nieuwe legend lijkt dus bijna zeker te zijn. De enige vraag is in welke staat dat zal zijn en hoe dit gevolgen zal hebben in haar relatie met Fuse. Benieuwd naar de teaser? Deze is zelf te beleven als je Apex Legends opstart en op de map Storm Point speelt. Helaas worden teasers nooit op de kanaal van Apex Legends zelf gepost. Bekijk het daarom hier vanuit het perspectief van de youtuber Mok3ysnip3r.