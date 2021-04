Apex Legends Season 9 trailer toont Arena modus en meer features

EA en Respawn onthulde vorige week, tussen neus en lippen door, dat Season 9 het personage Valkyrie zal introduceren. Echter kregen we niet heel veel van de nieuwe features van Season 9 te zien. Daar komt vandaag verandering in.

In een gloednieuwe trailer zien we namelijk niet alleen meer van het nieuwe personage, maar ook een nieuwe modus genaamd Arena en wat er nog meer in de planning staat voor Apex Legends: Legacy in de komende weken.

Valkyrie is overigens de eerste Legend die een directe relatie heeft met Titanfall. Ze is namelijk een dochter van een van de Pilots (protagonisten) uit Titanfall 2. Ze behoort tot de Recon classe, waardoor zij via de bakens erachter kan komen waar de volgende cirkel zich bevindt.

De vaardigheden van Valkyrie zijn als volgt:

VTOL-jets (passief): Druk op springen, terwijl je in de lucht bent om jetpack te activeren.

Missile Swarm (tactisch): Vuur een zwerm miniraketten af ​​die de vijand beschadigen en desoriënteren.

Skyward Dive (Ultimate): Druk eenmaal om de lancering voor te bereiden. Teamates kunnen communiceren met Valkyrie om deel te nemen aan de lancering. druk nogmaals om de lucht in te vliegen en te skydiven.

Legacy introduceert ook een wat meer traditionele PvP-modus (vergelijkbaar met Titanfall), waarin twee teams van drie spelers in een arena het tegen elkaar opnemen. Er zullen in het begin vijf verschillende maps zijn en het team dat drie rondes weet te winnen, komt als winnaar uit de bus.

Het nieuwe seizoen introduceert ook een nieuw wapen genaamd de Bocek Bow. Deze dodelijke boog is in staat om enorme schade aan te richten op middellange afstand, maar er is veel risico / beloning, aangezien het redelijk lang duurt om na elk schot opnieuw te laden. De Bocek Bow komt met twee attachments, namelijk:

Dead Eye’s Tempo – sneller mikken en schieten als je het goed timed

Scatter Caps – geeft pijlen shotgun spreidingseigenschappen

Apex Legends Season 9 lanceert op 4 mei voor de pc, PlayStation 4 en 5, Xbox One en Series-consoles en Nintendo Switch.