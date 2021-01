Apex Legends Season 8 trailer bereidt je voor op ravage in King’s Canyon

Respawn Entertainment maakt zich klaar voor de lancering van Apex Legends Season 8 – Mayhem met een gloednieuwe gameplay-trailer.

De trailer biedt een voorproefje van de vaardigheden waarmee de nieuwe legend Fuse chaos zaait in Kings Canyon. Vanaf 2 februari zal Fuse, de Champion van Salvo, het opnemen tegen de grootste krijgers uit elke hoek van The Outlands.

Dit seizoen krijgt Kings Canyon te maken met de ravage van Fuse. Het enorme aanvalsschip dat hij tijdens zijn reis naar de Apex Games heeft neergehaald, heeft hele gebieden op de map weggevaagd, waardoor het speelveld op deze iconische map is uitgebreid. Gelukkig is de Ecological Cleanup and Hazard Outreach (ECHO) begonnen met opruimen, zodat de locatie klaar is voor talloze explosieve vuurgevechten. De ECHO-tenten en observatietorens geven de iconische map daarnaast een ongeëvenaarde verticaliteit.

Voor meer informatie over de laatste vernieuwing van Kings Canyon lees je het blogbericht van Respawn hier.

Season 8 – Mayhem bevat tevens een nieuwe battle pass, het debuterende 30-30 Repeater-geweer en voor het eerst gouden magazijnen om de meta fris te houden en het achtergrondverhaal uit te breiden. De concurrentie om roem, rijkdom en glorie in de Apex Arena wordt heviger op 2 februari met de release van Season 8 – Mayhem voor PlayStation 4, Xbox One en PC.