Apex Legends Season 8 – Mayhem trapt op 2 februari af

Respawn heeft vandaag aangekondigd dat Apex Legends Season 8 – Mayhem op 2 februari wordt uitgebracht. Dit valt samen met het tweejarig jubileum van de revolutionaire, op characters gebaseerde Battle Royale-game die de wereld stormenderhand heeft veroverd.

Apex Legends Season 8 – Mayhem introduceert de 16e Legend in de Arena: Fuse, de relaxte liefhebber van explosieven. Daarnaast wordt het wapenarsenaal uitgebreid met de 30-30 Repeater, een lever-action rifle, en wordt Kings Canyon opgeschud door de derde grote vernieuwing van de iconische map.

Om het komende seizoen te vieren, heeft Respawn een nieuwe Story from the Outlands-trailer uitgebracht over Fuse en zijn explosieve achtergrondverhaal.