Apex Legends op de Switch draait op 720p resolutie

Panic Button, de ontwikkelaar van de Switch-versie, heeft bekendgemaakt dat Apex Legends op een 720p resolutie draait in Docked modus. Helaas is de resolutie van de Portable modus nog lager.

Wanneer je het spel namelijk in je handen wil spelen – bijvoorbeeld in de trein of op de wc – zal de resolutie dalen naar een resolutie van 576p. Dit klinkt teleurstellend, maar in beide modi zal het spel op 30fps lopen. Dit werd bekend in een interview tussen het welbekende Famitsu en de Technical Director, Andy Boggs, van de ontwikkelstudio. De vraag is natuurlijk of een hoge resolutie nou nodig is op een klein scherm, aangezien The Witcher 3 er ook prima uit ziet op de handheld console.

Apex Legends zal vandaag uitgebracht worden en kan gratis gedownload worden, dus je kan het zelf testen!