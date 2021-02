Respawn Entertainment heeft een prioriteit voor de PlayStation 5 en Xbox Series X-versie van Apex Legends. Men wil de Battle Royale namelijk 120fps laten draaien op de nieuwe consoles.

Op Reddit heeft de ontwikkelaar namelijk een AMA (Ask Me Anything) gehouden en daar werden verschillende vragen beantwoord. Bij de antwoord op een vraag werd bijvoorbeeld onthuld dat Caustic generfd wordt, maar ook meer informatie over de versie voor de huidige generatie consoles.

Deze versie zal namelijk in een hogere resolutie draaien dan die van de voorgaande generatie middels backwards compatibility. Echter heeft Respawn nog meer voor deze versie in gedachten en voornamelijk de framerate van de game.

Respawn’s Ferreira meldde het volgende daarover:

“120 FPS is een van onze doelen en terwijl we blijven kijken naar [next-gen] -functies en de balans tussen wat volgens ons het beste is voor de algehele spelerservaring voor current-gen, houden we dit in gedachten. Ik kan niets beloven, maar met het ‘gevoel’ van de kernmechanica dat Apex zo’n belangrijk onderdeel van de spelerservaring is, staat dit hoog op de prioriteitenlijst.”

Apex Legends Season 8 is sinds eind vorige maand te spelen en over een maandje komt de Battle Royal naar de Nintendo Switch. Jumpen jullie nog wel eens naar deze game? Of hebben jullie het inmiddels wel gezien? Laat het ons vooral weten in de reacties!