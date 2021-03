Apex Legends verscheen vorig jaar op Steam en dit bleek een behoorlijk goede zet van EA. De free-to-play Battle Royale wist namelijk ruim 198.000 gelijktijdige gebruikers op Steam te vermaken.

De game verscheen op 5 november op Steam, nadat die daarvoor alleen toegankelijk was via Origin. Op 10 november bereikte de game al de op vier na hoogste spelerspiek op Steam, wat erg netjes is met concurrentie van Counter Strike: Global Offensive, DOTA 2 en League of Legends.

Afgelopen zaterdag werd er echter een nieuw record behaald met 198.235 gelijktijdige spelers en dat is volgens SteamDB het hoogste ooit voor deze game. Dat betekent dat zelfs de populaire titels die bovenaan de Steam Player-hitlijsten staan ​​- GTA 5, Rainbow Six Siege, enzovoort – minder populair waren dan de Battle Royale van Respawn dit weekend. Het huidige Two-Year Anniversary Collection-evenement trekt duidelijk meer spelers dan ooit naar het spel, hoewel Apex Legends nog een lange weg te gaan heeft tot het de duizelingwekkende hoogten bereikt van PUBG’s piek van 3.236.027 gelijktijdige spelers.

Apex Legends Season 8 is dus duidelijk een populair seizoen van de game, en een deel daarvan kan te maken hebben met de heropleving van Caustic in de meta (ook al denkt Respawn erover om enkele wijzigingen aan hem aan te brengen in Season 9).

Dankzij verschillende voortdurende lockdowns, slecht weer en meer, heeft Steam de laatste tijd een enorme populariteit gekend. Steam heeft maandelijks meer actieve gebruikers dan zowel Xbox als PlayStation, en Steam verbrak zijn eigen record aan het begin van het jaar toen er maar liefst 25.416.720 gebruikers gelijktijdig aanmeldden.