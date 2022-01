Apex Legends naar de nieuwe generatie?

Je kunt als Battle Royale natuurlijk niet achterblijven, zo ook Apex Legends niet. Zeker niet als concurrenten Fortnite en Warzone al op de nieuwe generatie beschikbaar is. Ondanks een officiële bevestiging, lijkt het er volgens verschillende bronnen wel aan te komen.

Volgens Twitter-account @PlaystationSize, welke aangeeft hoeveel ruimte (nieuwe) games in beslag nemen op de console zou Apex Legends naar in ieder geval de Playstation 5 komen. Naar verluid neemt het spel 80GB in beslag, zonder updates. Het account @MauroNL3, een analyst, meld dat de Playstation 5 en Xbox Series X|S-versies er snel aan komen. Tevens weet hij te melden dat ze op een hogere resolutie en hogere framerate draaien, met ietwat verbeterde graphics.

Vergeet natuurlijk niet om dit alles met een fikse korrel zout te nemen, maar de accounts hebben het vaker bij het juiste eind. Respawn Entertainment is momenteel ook bezig met crossplay en cross progression. Het sluit goed aan bij een lancering op de nieuwe consoles. Dit houdt in dat je je progressie, zoals unlocks, mee kunt nemen naar de andere console, of naar de PC, indien gewenst.