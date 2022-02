Apex Legends Mobile wordt in bepaalde landen getest

Apex Legends Mobile zal volgende week in bepaalde landen worden getest. Deze test zal tijdens de lente doorgaan. Dit wordt aangegeven in een blog van EA.



De mobiele versie van Apex Legends zal beschikbaar worden in tien landen. Deze landen zijn: Australië, Nieuw-Zeeland, Singapore, Maleisië, Filipijnen, Peru, Argentinië en Colombia. De game is beschikbaar op iOS en Android.

Tijdens de test krijgen spelers toegang tot een geselecteerd aantal systemen en eigenschappen. Zij zullen ook de mogelijkheid krijgen om te spelen als: Bloodhound, Gibraltar, Lifeline, Wraith, Bangalore, Octane, Mirage, Pathfinder en Caustic. Apex Legends Mobile is gemaakt voor mobiele telefoons, wat betekent dat er geen cross-play zal zijn met PC en consoles. De game is nog in ontwikkeling, maar de blog geeft alvast de minimale eisen aan.

Voor Android:

Android 8.1

Open GL 3.0 of hoger

3 GB vrije ruimte

At least 3 GB RAM

Schermgrootte: N/L/XL

Voor iOS:

iPhone 6S of later

OS versie: 10.0 of later

CPU: A9

3 GB vrije ruimte

Minstens 2 GB RAM

Er worden wel een aantal Android merken ondersteund met 2 GB RAM geheugen. Dat zijn: Vivo, Oppo, Huawei, Motorola, Samsung, Lenovo en Xiaomi.

Er wordt niet aangegeven wanneer Apex Legends Mobile zal uitkomen voor de rest van de wereld. Er wordt aangegeven dat de app over de wereld getest gaat worden. Daar worden wij verder van op de hoogte gehouden.