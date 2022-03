Apex Legends Mobile pre-registratie nu geopend

Later dit jaar komt EA met de mobiele versie van Apex Legends en daarvoor kan je jezelf al vast voor laten registreren.

De mobiele versie van de populaire Battle Royale game kreeg al in diverse landen een soft release, maar wordt later dit jaar wereldwijd gelanceerd. Deze release is nabij, aangezien spelers zich alvast kunnen registreren via de Play Store.

Om de game te kunnen spelen, hebben spelers met een Android smartphone/ tablet eemn Snapdragon 435-, Hisilicon Kirin 650-, Mediatek Helio P20- of Exynos 7420-soc systeem hebben en Android 6.0 of hoger en Open GL 3.1 ondersteunen.

Voor iOS-apparaten is er minimaal een iPhone 6S of een nieuwer model vereist, met iOS 11 of hoger geïnstalleerd. Beide versies hebben 4GB vrije ruimte nodig en zullen 2GB Ram geheugen gebruiken.

Apex Legends mobile werd vorig jaar al aangekondigd en zal een losstaande game zijn. Het is dus niet mogelijk om met de mobiele versie tegen de ‘grote’ versie op de console en PC te spelen.