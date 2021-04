Apex Legends Mobile aangekondigd

Battle Royale-game Apex Legends zal binnenkort naar de mobiele apparaten komen. Het gaat hier echter niet om een port, maar een versie speciaal ontwikkeld voor iOS en Android.

De game wordt free-to-play en is in ontwikkeling bij Respawn Entertainment. Deze groep staat ook aan het hoofd van de PC- en consoleversies van de populaire shooter. Respawn geeft aan dat de mobiele versie geen pay-to-win elementen zal bevatten. Wel zal je tegen echt geld cosmetische content kunnen kopen. Aangezien Apex Legends Mobile geen port is, zal er geen cross-play zijn met de andere versies van het spel.

Een testfase voor de Europese versie van de game wordt binnenkort verwacht.