Apex Legends krijgt in Season 9 meer Titanfall content

Apex Legends krijgt volgens een van de schrijvers van de game ‘bergen’ Titanfall content en dit komt vanaf Season 9.

Tijdens een panel bij BrownGirlGamerCode liet Ashley Reed (de senior schrijver van Apex Legends) dat Respawn bezig is om Titanfall te integreren en maakte nogmaals duidelijk dat deze franchise onlosmakend verbonden is aan de Battle Royale.

Hierop ging game director Chad Grenie verder op in door te stellen dat de fans die al tijden wachten op Titanfall content in de komende weken en maanden in hun wenken bediend zullen worden.

“Volgend seizoen – Season 9 – zal je op de een of andere manier een enorme hoeveelheid Titanfall terug zien komen in de game,”

legde Grenier uit.

“Ik heb een paar mensen eerder verteld, als je een Titanfall-fan bent, wacht dan even voor seizoen 9, want er zullen daar echt coole dingen zijn.”

Hoewel er geen specifieke inhoud is onthuld, is het logisch dat we in de komende seizoenen misschien meer wapens, personages of zelfs Titans in de game zien verschijnen.

We hebben al verschillende elementen van de Titanfall-lore in de game zien verschijnen – het speelt zich tenslotte af in hetzelfde universum – maar het lijkt erop dat die connectie nog duidelijker wordt naarmate we doorgaan naar het tweede jaar van de game als een live service game.

Fans die uitkijken naar Titanfall 3 hebben overigens ook nog geen reden om de hoop helemaal te verliezen. Ondanks tegenstrijdige berichten schijnt de game nog steeds in ontwikkeling te zijn bij EA.