Apex Legends komt waarschijnlijk op 2 februari naar de Nintendo Switch

Het lijkt erop dat 2 februari niet alleen de launch van Season 8 van Apex Legends is, maar ook de launch van de Nintendo Switch-versie van de Battle Royale game.

Respawn maakte eerder al bekend wanneer we de nieuwste in-game seizoen van Apex Legends kunnen verwachten, maar het blijkt dat ze (onbewust) ook de releasedatum van de Nintendo Switch-port hebben onthuld. In de officiƫle Japanse versie van de trailer stond namelijk in de omschrijving vermeld dat vanaf 2 februari ook de Nintendo Switch-eigenaren met de game aan de slag kunnen. Twitteraar @TitanfallBlog spotte namelijk de volgende tekst: And on February 2nd, it will be possible to play on Switch at the same time as the start of Season 8.

Echter aangezien deze tekst niet in de Engelse versie van de trailer te vinden is, zou het kunnen dat die informatie niet relevant meer is. Of dat Respawn een ander tijdstip wilde gebruiken om de releasedatum aan te kondigen.

Om heel eerlijk te zijn, hebben wij de Nintendo Switch-versie van de game nooit in actie mogen zien. Deze werd in juni al aangekondigd voor het najaar, maar werd in oktober uitgesteld naar 2021. Het is dus nog niet officieel dat Apex Legends op 2 februari alsnog komt, maar we zullen het uiteraard voor jullie op de voet volgen.