Apex Legends is nu beschikbaar op de Switch

Het mocht even duren, maar Apex Legends is dan eindelijk beschikbaar voor de Nintendo Switch. Dit wordt natuurlijk gevierd met een aantal leuke in-game extra’s en een toffe launchtrailer.

Ruim twee jaar nadat de eerste keer over een Switch-versie gespeculeerd werd, tevens een van onze meest besproken posts, is dan eindelijk Apex Legends beschikbaar op de Nintendo Switch. En wat zijn dan die leuke extra’s? Tijdens de eerste twee weken na de lancering krijgt iedereen dubbel XP, dus je zult razendsnel levelen in het begin. Ook kan iedereen de Legendary Pathfinder-skin P.A.T.H. krijgen én zijn er 30 gratis Season 8 Mayhem Battle Pass-levels beschikbaar voor iedereen. Genoeg om je voorlopig dus bezig te houden!

Gisteren begrepen we dat de Nintendo Switch-versie van Apex Legends op 720p gaat draaien als je de game docked speelt. Ga je voor een potje onderweg, dan wordt de resolutie terug geschaald naar 576p, maar zal in beide gevallen op 30 frames per second draaien. Gaan jullie de game proberen op de Switch, of zie je dit echt niet zitten? We horen het graag!