Apex Legends introduceert nieuwste Legend: Ash

EA en Respawn Entertainment hebben vandaag Apex Legends: Escape aangekondigd, de nieuwste evolutie van de Battle Royale, die vanaf 2 november wereldwijd speelbaar is.

Apex Legends: Escape introduceert diverse vernieuwende features die de Apex Games flink op zijn kop zetten.

De volgende grote update voor Apex Legends introduceert een bekend gezicht als de nieuwste Legend van het spel. Ash is namelijk niet langer enkel de overseer van de arena’s. Ze is nu volledig opnieuw ontwikkeld; een mirage van de vrouw die ooit Dr. Ashleigh Reid was. In Ash liggen nog sporen van Leigh verborgen, waardoor er connecties ontbranden met een andere dokter in de arena.

De komende dagen wordt er meer nieuws over de volgende seizoen van Apex Legends onthuld, in aanloop naar de officiële release van de update op 2 november, voor PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en PC via Origin en Steam.