Apex Legends heeft meer dan 100 miljoen spelers wereldwijd

Vandaag hebben EA en Respawn Entertainment bekendgemaakt dat hun Battle Royale-game Apex Legends de magische grens van 100 miljoen unieke spelers heeft overtroffen.

Het is een gedenkwaardige mijlpaal na het recente tweejarig jubileum van de game in februari 2021. Respawn ziet het dan ook als de ultieme beloning voor hun toewijding aan de ontwikkeling van de game via continue en innovatieve updates, en het diepgaande en geliefde achtergrondverhaal waarin fans elk seizoen weer helemaal kunnen opgaan.

Apex Legends is winnaar van de best multiplayer game awards van 2019 van BAFTA en The Game Awards. Met een gevarieerde selectie van 16 Legends, drie continu veranderende maps, seizoensevenementen en nog vele malen grotere updates op de planning, blijft Apex Legends spelers een verfijnde en ongeëvenaarde competitieve ervaring bieden. De komende dagen zal het team tof nieuws over de franchise onthullen. De game betreedt dan een nieuw tijdperk, eentje die volgens de uitgever verder gaat dan enkel Battle Royale!