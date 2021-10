Apex Legends: Escape introduceert nieuwe eiland-map

Tijd voor een uitje in Apex Legends: Escape! EA en Respawn Entertainment hebben vandaag de eerste details onthuld over de nieuwste map van Apex Legends, die spelers meeneemt naar zanderige stranden, kristalhelder water en prachtige uitkijkpunten.

Gevaar loert om elke hoek van de vierde en tevens grootste map van de Apex Games, en dat gevaar is niet alleen afkomstig van de nieuwste dodelijke Legend: Ash, een schim gemaakt van de vrouw die ooit Dr. Ashleigh Reid was.

Meer informatie over Apex Legends: Escape wordt de komende dagen bekendgemaakt, vóór de officiële release van de update op 2 november voor PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en PC via Origin en Steam.