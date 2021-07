Apex Legends Emergence gameplay-trailer vrijgegeven

EA en Respawn Entertainment hebben vandaag een gloednieuwe gameplay-trailer uitgebracht, die een baanbrekende Legend, nieuw wapen, Ranked Arenas en meer laat zien als op 3 augustus de aftrap voor Apex Legends: Emergence wordt gegeven.

Voor een overzicht van wat er nieuw is in Apex Legends: Emergence, kijk hieronder:

• Nieuwe Legend – Seer: Hij is een mysterieuze verstoteling die een nieuwe manier biedt om vijanden te zien. De capaciteiten van Seer zijn een lust voor het oog als hij sensoren en drones gebruikt om met chirurgische precisie te jagen.

• Nieuw wapen – Rampage LMG: ‘Ring the party’ met de nieuwste uitvinding van Rampart, de Rampage LMG, die een krachtige stoot uitdeelt en met een lading van Thermite Grenades kan worden opgevoerd voor een snellere vuursnelheid.

• Wijzigingen World’s Edge: Hammond Robotics blijft World’s Edge uit elkaar halen met een complete herziening voor Emergence op de planning, waaronder wijzigingen aan enkele van de populairste POI’s.

• Ranked Arenas: Apex Legends zet zijn investering in arena’s voort met de introductie van Ranked Arenas, waarmee spelers zich voor het eerst kunnen bewijzen in zowel de Arenas- als Battle Royale-modus. Ben jij de Apex Predator die beide overwint?

• Nieuwe te veroveren arena’s: De rotatie van de arena’s wordt opnieuw vernieuwd met drie nieuwe POI’s die gedurende het seizoen zullen roteren, waaronder Hillside, Dome en Oasis.

Apex Legends: Emergence bevat ook een nieuwe Battle Pass met nieuwe skins en beloningen die Legends kunnen ontgrendelen door uitdagingen te voltooien – en dat allemaal vanaf 3 augustus wanneer Emergence beschikbaar is voor PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en PC via Origin en Steam.