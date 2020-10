Apex Legend Season 7 introduceert nieuwe map, legend en meer

Respawn Entertainment heeft vandaag Season 7 van Apex Legends onthuld, genaamd Ascension. Het nieuwe seizoen introduceert niet alleen een nieuwe Legend (Horizon), maar ook een nieuwe map genaamd Olympus.

Het heeft even geduurd, maar Season 7 introduceert dan eindelijk de veelgevraagde nieuwe map in Apex Legends. Op het moment van schrijven zijn de details rondom de nieuwe map nog schaars. Op de officiële website geeft de ontwikkelaar wel een teaser waarin een ‘stad in de wolken’ genoemd wordt.

BREAKING: New Map Olympus confirmed for #ApexLegends Season 7. pic.twitter.com/7O0BN24wxu — Apex Legends News (@TitanfallBlog) October 26, 2020

Ook in bovenstaande Tweet staat een plaatje met daarin de contouren van de nieuwe map. Het ziet er naar uit dat wolkenkrabbers voor grote hoogteverschillen gaat zorgen.

Gezien de map Olympus (waarvan de naam uit de Griekse mythologie stamt) zal het ongetwijfeld wat uitdagender worden om je van het ene naar een ander punt op de kaart te verplaatsen. Gelukkig wordt je daarbij geholpen door The Trident, een voertuig waarmee je de gehele squad kunt vervoeren.

Als dat niet genoeg voor je is, voegt Respawn ook een nieuwe Legend: Horizon toe. De astrofysicus zal gebruik maken van op zwaartekracht gebaseerde vaardigheden om haar tegenstanders op het slagveld te domineren, maar verder weten we niet veel over haar.

Bekijk de trailer hieronder voor een leuke introductie tot deze Legend. Wees gewaarschuwd, het is behoorlijk emotioneel.

Apex Legends Season 7 komt op 4 november (gelijktijdig met de Steam release) naar de pc, PlayStation 4 en Xbox One. Onlangs werd de Nintendo Switch-versie van de game met ‘enkele maanden’ uitgesteld.