PunchButton Studios heeft laten weten dat er aanstaande woensdag een demo van Antibody naar Steam zal komen. Ook heeft de ontwikkelaar een gameplay-trailer van hun moderne shoot ‘em up vrijgegeven.

De demo bestaat uit één level van Antibody, waarin je kennismaakt met het unieke sandbox-achtige design van deze shoot ‘em up. Je kunt naar hartenlust experimenteren met het uitgebreide upgrade systeem en de verschillende manieren om punten te scoren op jacht naar de highscore.

In Antibody vecht je je een weg naar het hart van planeet Sanguon. In de demo speel je het eerste level van de uiteindelijke game, dat zich dicht bij het oppervlak van Sanguon afspeelt, in haar biologische filtratiesysteem. Het is het enige level zonder level hazards, zodat de speler goed kennis kan maken met de game mechanics en de Viroid vijanden.

Aan het einde van de demo neemt de speler het op tegen de eerste eindbaas: een gigantische, lintworm-achtige vijand die te groot is voor het scherm en zich weinig aantrekt van jouw plasmakanon. Alleen met je Chonklers kan je deze vijand voldoende verzwakken.

Naast de aankondiging van de demo is er dus ook een gameplay-trailer vrijgegeven die zich focust op de infectie die langzaam planeet Sanguon overneemt en hoe je dit met de Chonklers kunt bestrijden.

Antibody wordt in het tweede kwartaal op Steam verwacht.